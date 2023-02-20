Özdağ Suriye’yi hedef gösterdi ABD tehdidini sakladı: TGB tepki gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kışkırtıcı eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Doğru Parti ve Adalet Partisi heyetleriyle birlikte Ankara’dan Hatay’a yola çıkan Özdağ, Hatay’ın Suriyeliler tarafından işgal edebileceğini iddia etti.

Ümit Özdağ’a tepki TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin’den geldi.

TEHDİT SURİYE DEĞİL ABD-İSRAİL

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hatay'ın Türk vatanı olduğunu kime hatırlatıyorsunuz? Böyle bir tartışma mı var da suni düşmanlar icat ediyorsunuz? Tam da Türkiye ve Suriye'nin el ele vereceği dönemde sanki Suriye Hatay'a tehditmiş gibi bir algı yaratıyorsunuz. Vatanımıza göz koyan ABD-İsrail'dir.” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “40 asırlık Türk yurdu Hatay’a gidiyoruz.” paylaşımları yaparak Hatay’da, deprem sonrası Suriyeli nüfusun artarak nüfus yapısının değişeceğini iddia etmesi üzerine TGB Genel Başkanı o iddiayı verilerle çürüttü. Çetin açıklamasında şunları ifade etti:

- Hatay'ın demografisi değişecek diye bir yalan uydurdunuz. Suriyeli misafirlerin oranı %27. Hatay'ın 4'te 3'ü her etnik kökenden Türk Milleti. Hatay, Kilis ve Mardin sınır şehirlerimizde yabancılara mülk satışı 1980'de çıkarılan, 2008'de yenilenen kanunla yasaklanmış durumda. "Sınır kapıları açılacak, yoğun göç yaşanacak" dediniz. İnsani yardım için kapılar açıldı, göç de yaşanmadı. 10 bin Suriyeli misafir vatanına geri döndü. Siz de yarattığınız algıyla baş başa kaldınız.

"AMACINIZ SURİYE TEHDİDİ İMAL ETMEK

“Sizin amacınız 'Suriye tehdidi' imal etmek" diyen Kayahan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

- Deprem bölgelerinden göçü engellemek için etkili devlet tedbirleri gerekir ama "Hatay'ı kaybederiz" türünden gerçek dışı söylemlerden dolayı değil. Ekonomik yük ağırlaşmasın, insanımız işinden aşından olmasın, deprem bölgesi daha kalıcı zarara uğramasın diye. Gelelim asıl karın ağrınıza; Hatay’ımızı da Mavi Vatanımızı da Türkiyemizi de silahıyla, üssüyle, piyonuyla tehdit eden ABD ve İsrail. Bırakın Suriyeli mazlumun yakasını da ABD'ye iki çift sözünüzü duyalım. Yoksa esas göreviniz ABD tehdidinin üstünü kapatmak mı?