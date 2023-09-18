Özgür Bursalı'dan sert açıklama! Cumhuriyet Büyük Aile Buluşması'nı hedef aldı

Büyük Aile Buluşması, binlerce kişinin katılımıyla Saraçhane Meydanı'nda gerçekleşti. Mitingde hiçbir taşkınlık çıkmazken, katılımcılar aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte miting alanını doldurdu. Miting sonrası sessiz yürüyüş yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi mitingi hedef alan bir haber yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde, miting alanının boş kaldığı iddia edildi. Sıcağın altında gerçekleştirilen mitingde katılımcıların su ihtiyacının karşılanması da haberde hedef alındı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine tepki gösterdi. Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi'nin ABD'nin LGBT bayrağını salladığını belirtti. Bursalı açıklamasında, Cumhuriyet Gazetesi'nin "Cumhuriyet" adıyla Cumhuriyet'e bayrak açtığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklaması şu şekilde:

- Cumhuriyet Gazetesi, LGBT dayatmasına karşı her kesimden binlerce insanın katılımıyla yapılan mitingden rahatsız. Safları açık, ABD'nin LGBT bayrağını sallıyorlar. Ciğerleri, bilinçleri, yürekleri bu milletten kopmuş. O mitingde insanlığın, ailemizin, evlatlarımızın ve Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'nin bağımsızlığı ve emperyalizme karşı mücadelesi var. Dayatılan çürümeye, bireycileşmeye karşı halkımızın özlemleri ve faziletleri var. Cumhuriyetimizin kadınıyla erkeğiyle inşa ettiği başıdik ve özgür topluma savaş açıyorlar. Özeti, Atatürk'e "Atatürk'le," Cumhuriyete, "Cumhuriyet" adıyla bayrak açıyorlar.