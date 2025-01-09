Özgür Özel: "Bugün saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15:00'te önemli bir açılış törenine katılacağız. Uzun süredir beklenen bir adımı atacağız ve büyük bir sürprizle karşılaşacaksınız" dedi

Mert Sagit Mert Sagit
Özgür Özel: "Bugün saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız"
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 15:00'i işaret etti ve "Sürprizimiz var" açıklamasında bulundu. Mersin'de konuşan Özel "Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak" dediği konuşmasında şunları söyledi:

- Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Bugün Mersin'deyiz ziyaretlerimiz olacak. Çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00’te Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Onun için gördüm, örgütümüz emek etmiş. Mersin'e mitingimiz, toplantımız, açılış törenimiz duyurulmuş. Ama sizlerden saat 15.00’te yanınıza bugün sesimizi duyması gerekenleri, bizim sesini duyduklarımızı özellikle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, narenciye üreticilerini, esnafları, gençleri alak o meydana gelmenizi, o meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum.
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