Bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Edirne'de, Avrupa Otoyolu gişelerinde trafik kazası meydana geldi. Gişelerdeki bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Edirne'de, Avrupa Otoyolu gişelerinde trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.G'nin kullandığı 34 DBS 822 plakalı otomobil, kapalı olan gişenin önündeki bariyere çarptı.

Gişelerdeki kontrol noktasında görevli jandarma ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Resim : 1

Yaralanan sürücü ve 2 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Edirne trafik kazası
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