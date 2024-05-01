Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cuma günü görüşecek! İşte görüşmelerinin nedeni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu görüşecek. Barış Yarkadaş, görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağını açıkladı.

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cuma günü görüşecek! İşte görüşmelerinin nedeni
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cuma günü görüşecek! İşte görüşmelerinin nedeni
Editör: Uğur Çam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddia edildi. Barış Yarkadaş TV100'de Özel ve Kılıçdaroğlu'nun cuma akşamı bir araya geleceğin söyledi.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİN ANA GÜNDEMİ ANAYASA

Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in Anayasa çalışmaları için 4 eski genel başkan ile görüştüğünü belirtti. MYK'da bu konunun görüşüldüğünü, 1 Mayıs kutlamalarından sonra da Özel'in 4 eski genel başkanı aradığını aktardı.

Özel'in Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyleyen Yarkadaş, Özel'in Kılıçdaroğlu ile ne zaman ve nerede görüşeceğinin bilgisini de paylaştı.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ AHLATBELİ'NDE GÖRÜŞECEK

Anayasa gündemiyle yapılacak görüşmenin, Çankaya Ahlatbeli'nde gerçekleşeceği bilgisini veren Yarkadaş, şunları söyledi:

"Bugün benim edindiğim bilgiye göre 4 eski Genel Başkan, CHP’nin Anayasa tartışmasına girmesini doğru bulmadıklarını, Sayın Erdoğan ile Sayın Özel’in yapacakları görüşmede Türkiye’nin özellikle başta ekonomi olmak üzere temel sorunlarını konuşup, çözüm önerileri üzerinde ortaya çıkan bu 8 maddeye yoğunlaşması gerektiğini ifade ettiler."
# Özgür Özel # kemal kılıçdaroğlu # chp # anayasa
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