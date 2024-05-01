Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cuma günü görüşecek! İşte görüşmelerinin nedeni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddia edildi. Barış Yarkadaş TV100'de Özel ve Kılıçdaroğlu'nun cuma akşamı bir araya geleceğin söyledi.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİN ANA GÜNDEMİ ANAYASA

Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in Anayasa çalışmaları için 4 eski genel başkan ile görüştüğünü belirtti. MYK'da bu konunun görüşüldüğünü, 1 Mayıs kutlamalarından sonra da Özel'in 4 eski genel başkanı aradığını aktardı.

Özel'in Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyleyen Yarkadaş, Özel'in Kılıçdaroğlu ile ne zaman ve nerede görüşeceğinin bilgisini de paylaştı.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ AHLATBELİ'NDE GÖRÜŞECEK

Anayasa gündemiyle yapılacak görüşmenin, Çankaya Ahlatbeli'nde gerçekleşeceği bilgisini veren Yarkadaş, şunları söyledi: