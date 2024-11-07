Özgür Özel'den MİT iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında MİT'in bir rapor hazırlama hazırlığında olduğunu açıkladı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 19 Mayıs kutlamaları için 71 milyon tl harcadığını kabul etti.

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Özgür Özel'den MİT iddiası
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CHP Genel Başkan Özgür Özel, konsere harcanan para ile tartışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir iddia ortaya attı. Özel, MİT'in Yavaş hakkında rapor hazırlığında olduğunu söyledi.

- Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız üzerine yoğunlaşan bir ateş vardı. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek duyulmamış hususları, birtakım soruşturmalar yürütülüyor filan. Ama bir yandan şunu duyuyorum. MİT’e verilmiş bir talimat, ‘Eşeleyin, deşeleyin, aman bir şeyler bulun. İşte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım’ filan. Hiç bunlara kalkışmasınlar. Gözümüz üzerlerinde, her şeyden haberimiz var.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi de konserlere milyonlarca lira kaynak aktarıldığını kabulş etti. Son olarak 19 Mayıs 2024'te yapılan konserlere 71 milyon TL harcandığı iddiları üzerine belediyeden açıklama geldi. Açıklamada 71 milyon TL harcandığı kabul edildi.

- Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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