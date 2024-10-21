Özgür Özel'den terör tutuklusu Demirtaş'a ziyaret

Yeni açılım süreci gündemdeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Açılıma desteğini yinelen Özel, "Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın şekilde çizilmeli" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

- Ayrıca siyasi anlamı olan bir ziyarettir. Bugün Selahattin Demirtaş'la görüşmeden konuşmadan 6 günde 6 ilde olmanın bir anlamı olmazdı.

Demirtaş'ı öven Özel açılım süreci girişimlerine yönelik desteğini yineledi.

Özel, yeni açılım sürecinin Meclis’in odağında olmasında uzlaştıklarını da açıkladı.

En mutabık olduğumuz konulardan biri de TBMM'nin önemiydi. TBMM'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı almayacak bundan sonra da TBMM'nin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın şekilde çizilmeli. Bu çağrıları başka aktörler yapıyor da reddedceğimiz bir şey değildir. Doğru adımın hep birlikte atılmasıdır. CHP engelleyici olmayacaktır.

Görüşme sonrası Özel'e teşekkür eden Demirtaş, "Toplumsal barışın sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.

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