Narin'in katilleri için hesap vakti: İddianama hazır

Türkiye aylarca minik Narin'in vahşice öldürülmesini konuştu. 8 Eylül'den bu yana "Narin'i kim ya da kimler öldürdü?", "Narin neden öldürüldü?" sorularının yanıtı arandı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Son olarak 15.12'de okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Narin'in cansız bedenine tam 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde ulaşıldı.

İDDİANAME HAZIR!

Toplanan HTS kayıtları, DNA incelemeleri başta olmak üzere tüm deliller savcılığa teslim edilirken Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk başkanlığında soruşturmayı yürüten bir başsavcı vekili ile 3 savcı toplantı yaptı. İddianameye son şekli verilirken iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderileceği vurgulandı.

Cinayetle ilgili iddianamede bir numaralı sanık olarak muhtar amca Salim Güran yer aldı. İddianamenin, mahkemenin kabul etmesinin ardından önümüzdeki günlerde 12'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde başlanacağı belirtildi.

'AĞIR CEZA MAHKEMESİNE SUNULACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran davasındaki gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmış ve soruşturmada son aşamaya gelindiğini kaydetmişti. İddianamenin yazım sürecinde olduğunu söyleyerek ayrıntılı bir araştırma yapıldığını belirten Bakan Tunç, "Bu hafta içerisinde iddianame mahkemeye sunulur. Orada da çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarından, daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar adli tıp raporlarında ve ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir delil toplam çalışması yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

İddianamenin bu hafta içerisinde mahkemeye sunulacağını belirten Tunç, "Narin evladımızın hunharca katli hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz, bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra da adli soruşturma detaylı, titiz bir şekilde yürütüldü. İddianame, tahminimize göre bu hafta içerisinde Ağır Ceza Mahkemesine sunulacaktır. Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." dedi.