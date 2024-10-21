CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamada bulundu. Özel, "Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' veya 'Bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Özgür Özel, ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili de konuştu. Özel, kişiler bu dünyadan öbür dünyaya veballe gidiyorsa, öbür dünyaya en çok veballe gidenin Fethullah Gülen olduğunu söyledi.

Gülen'in geride çok acılar, ihanetler ve kötülükler bıraktığını vurgulayan Özel, "Gittiği yerde hesabını verir, Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ancak o gidince 'Bir şey bitiyor' diye kimse düşünmesin çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında ve onun gibilerin elinde koca bir siyasi güç, siyasi organizasyon bıraktı. Türkiye'de belki aktiviteleri görünür değil ama dünyanın dört bir yanındalar, bunlara karşı çok tetikte olmak lazım. Bu ülkede devletin içine sızıp, devletin silahını kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden bahsediyoruz, onun liderinden bahsediyoruz. 55 yıl önce 'Sızıntı' adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' veya 'Bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söylenecek her kelime onlar için israf." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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