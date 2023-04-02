Pevrul Kavlak yeniden Türk Metal'in genel başkanı seçildi

Türkiye'nin en büyük sendikası Türk Metal, 17'nci Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'da yaptı. Kurultaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da kurultayda yer aldı.



İki gün süren kurultayın son günü delegeler sandık başına gitti. 262 delegenin sandığa gittiği seçimlerde Genel Başkan Pevrul Kavlak güven tazeledi.



Sendika yönetiminde ise bazı değişiklikler oldu. Sendikanın İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal ile Bursa Osmangazi Şube Başkanı Mesut Erdem Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.



Kurultay sonrası 5'inci Emek Dostu Ödülleri de sahiplerini buldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde canla başla arama kurtarma faaliyetlerine katılan madenciler unutulmadı. Emek Dostu Özel Ödülü, maden işçileri ile sendikanın örgütlü olduğu TOFAŞ işyerinde çalışan ve arama kurtarmada yer alan emekçilere verildi.