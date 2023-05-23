PKK'nın Alevi örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

Avrupa’da faaliyet gösteren ve "PKK’nın Alevi örgütü" olarak bilinen Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için açıklama yaptı.

Açıklamada, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için seçmenlerden destek istenirken "Kürt Alevi olan sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için gece gündüz çalışmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Alevilerin eşit vatandaşlık talebi açısından önemli ve stratejik gördüğümüz 14 Mayıs seçimleri geride kaldı.

Devletin örgütlü gücünü arkasına alan tek adam diktatörlüğü, her tür usülsüz ve hukuk dışı yollarla halklarımızın iradesini gasp etmiş, seçimde açığa çıkan hakikati karartmış, seçmenin tercihlerini çalmış, kendi tercihlerini topluma dayatmıştır.

Devletin zor, bürokratik ve ideolojik aygıtlarını devreye koyan tek adam diktatörlüğü, her tür hile ve organize devlet gücüne rağmen halklarımız Erdoğan’a %50’nin üzerinde bir oranla hayır demiştir. 28 Mayıs’ta tekrarlanacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu hakikatle motive olmalı, kazanma şiarı ile hazırlanmalıyız.

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde % 51 şartı yok. İki adaydan en fazla oyu alan kazanacaktır. 8 milyon seçmenin sandığa gitmediği, 1 milyonu aşkın oyun geçersiz sayıldığı, milyonlarca oyun çalındığı 14 Mayıs seçiminin neden olduğu moralsizliği geride bırakmalıyız.

Zalimin ve nehak zihniyetinde istediği moralsiz kalmamız, çaresizlik içinde olmamızdır.

Biz çaresiz değiliz. Kendi küllerinden yeniden doğmasını bilen tarihi direniş çizgisinin tarafıyız. Bu çizginin temsilcileri olan Kürtlerin ve Alevilerin yaygın örgütlü gücünü harekete geçirdiğimizde başarı mümkündür. Bu nedenle moral ve motivasyonumuzu bozmadan çalışmalara kaldığımız yerden devam etmeliyiz.

14 Mayıs seçimlerinde yapamadıklarımızdan çıkaracağımız önemli derslerle 20-24 Mayıs’ta Avrupa’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için tüm gücümüzle yüklenmeli, Kürt Alevi olan sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için gece gündüz çalışmalıyız. Bu iki kimliği taşıyan Kılıçdaroğlu kazandığında; inkâr edilen, katliam ve soykırımlardan geçirilen Kürtlerin ve Alevilerin kazanması demektir.

Bu iki kimliğin inkârcı ve katı merkeziyetçi ulus devletin zirvesine gelmesi, bu kimliklerin meşruiyet kazanmasına yol açacaktır. O nedenle şimdi kazanma umudunu kuşanmanın zamanıdır diyoruz.

Ülkeyi demokratik cumhuriyete dönüştürmenin, mazlum ve mağdurlara nefes aldırmanın, tecriti kırmanın, işgali sonlandırmanın ve faşizmi yenilgiye uğratmanın ilk adımı 28 Mayıs’ta diktatörü ve hırsızı yenilgiye uğratmaktan geçiyor.

Bu ruhla önümüzdeki seçime hazırlanmalı, başarıyı elde etmenin örgütlü gücüyle sürece yüklenmeliyiz.

Başarmak inanmaktan geçiyor."

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERLERİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye'de Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) adı altında örgütlenen kuruluşun, yaptığı toplantılarda terör örgütünün liderlerinin fotoğraflarının asıldığı ortaya çıkmıştı.

DAD, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültgür Vakfı, Alevi Dernekleri Federasyonu ve Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından oluşturulan güç birliğinin de üyesi. DAD'ın üyeliği güç birliği içerisinde tartışmaya neden olmuştu. DAD üyeliğine itiraz eden Alevi Vakıflar Federasyonu'nun bu güçbirliğinden ayrıldığı biliniyor.

EŞ BAŞKANI CHP VE İYİ PARTİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİ

CHP ve İyi Parti genel başkanları, Demokratik Alevi Dernekleri “Eş Başkanı” Mustafa Karabudak'ı kabul etmişlerdi.

DAD, milletvekili seçimlerinde Yeşil Sol Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana oy kullanmaya çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: https://www.alevihaberler.com.tr/haber/pkknin-alevi-orgutu-feda-kilicdarogluna-destek-aciklamasi-yapti-232