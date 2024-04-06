Prof.Dr. İpek Özkal Memleket Partisi'nden istifa etti

Prof. Dr. İpek Özkal, daha önce Memleket Partisi'ndeki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Eski Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Özkal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset ilkelerin için mücadeledir! İyi bilirim! Ama mücadele edilen kişi “ben”sem Yakışanı gitmektir! Verdiğim tüm emekler helal olsun… Daha evvel görevlerimi bıraktığım, Kurucularından olduğum partimden İstifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam…"