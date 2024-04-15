Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü

MHP'de yerel seçim sürecinde yaptığı açıklamalar sonrası Bahçeli'nin istifasını istediği Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü.

Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü
Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü
Editör: Uğur Çam

MHP’li Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder.” açıklamasını yapmıştı. Bahçeli'nin bu sözlere tepki göstermesi sonrası Sancaklı MHP'den istifa etmişti. Sancaklı, 9 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

Geçtiğimiz aralık ayında partisinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü.

MHP'nin Başkanlık Divanı belli oldu! İşte Bahçeli'nin A takımıMHP'nin Başkanlık Divanı belli oldu! İşte Bahçeli'nin A takımıSiyaset

Kaynak: TRT Haber

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