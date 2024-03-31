Sağlık Bakanı Koca oyunu kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Sağlık Bakanı Koca oyunu kullandı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Bakan Koca, eşi Hale ve oğlu Abdülaziz Emir ile ı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bakan Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzun, tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir hak olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside, seçen seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum." 

DEM Parti'den asker ve polise hakaret!DEM Parti'den asker ve polise hakaret!Siyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# 31 mart seçimleri # fahrettin koca
Çok Okunanlar
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Öne Çıkanlar Şırnak'ta DEM Partililer oy kullanmaya gelen polis ve askerlere hakaret etti! #seçim #demparti #oy Şırnak'ta DEM Partililer oy kullanmaya gelen polis ve askerlere hakaret etti! #seçim #demparti #oy 7.2'lik deprem uyarısı! 7.2'lik deprem uyarısı!