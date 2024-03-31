Sandıklar açılıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nda ilk açıklama

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra açıklama yaptı. Sandıkların yüzde 50'sine yakının açıldığı sırada sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."