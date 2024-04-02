Şanlıurfa Silvan'da Seçim Tekrarı!

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa Silvan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararla, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar verildi.

Seçim 2 Haziran Pazar günü tekrarı yapılacak.