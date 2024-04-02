Zonguldak'ta maden ocağında kaza! Bir işçi elektrik akımına kapıldı

Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik çarpması sonucu yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ta maden ocağında kaza! Bir işçi elektrik akımına kapıldı
Zonguldak'ta maden ocağında kaza! Bir işçi elektrik akımına kapıldı
Editör: Uğur Çam
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Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta özel maden ocağında çalışan Soner Korkut , elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan 25 yaşındaki madenci, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu sözleşmeli sahalar başmühendisliği ekibi ile savcılık tarafından oluşturulan elektrik, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanının bulunduğu ekip, incelemelerde bulundu.

Savcı Adam, teknik ekiple maden ocağına indi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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