Üreten örnek köyler için muhtarlar göreve hazır

Kahramanmaraş, Sivas, Uşak, Trabzon, Balıkesir ve İzmir'de muhtar adayları örnek çalışma için aday oldu ve kazandı. Seçimi kazanan çiçeği burnundaki muhtarlar köylerine mahallerini yatırım için kollarını sıvadı.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Yerel seçimlerde üretim devrimini savunan muhtar adayları Kahramanmaraş, Sivas, Uşak, Trabzon, Balıkesir ve İzmir'de seçimi kazandı.

31 Mart gecesinin ilk haberi Kahramanmaraş’tan geldi. Emekli öğretmen Cafer Sincer, Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Seyrantepe Mahalle Muhtarlığını kazandı. Sincer, bir dönem Vatan Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı da yaptı. CHP ve DEM’in ağırlıklı olduğu mahallede kazanan Sincer, herkesin muhtarı olacağını söyledi.

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çayören Köyü’nde muhtarlık seçimini Ali Çardak kazandı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Çardak, örnek çalışma ile herkesi kucaklayacağını açıkladı.

Uşak’ın Güre Köyü Muhtarlığını Hasan Öktem kazandı. Öktem önceki dönem Vatan Partisi Uşak İl Başkanlığı yapmıştı. Trabzon Arsin Çubuklu Mahallesini Barış Akay, İzmir Bergama Aziziye Köyü Muhtarlığını Zekai Yılmaz aldı.

İzmir’in Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi, açık ara fark ile Fatma Atacan’ı tercih etti. Yiğitler’de ikinci kez muhtarlığı kazanan Atacan yeni dönemde halka dokunan işler yapmayı planladığını belirtti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 bin 100 nüfuslu Paşamescit Mahallesinde Ali Erçelik 5. kez muhtarlığa seçildi.

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