Sezgin Tanrıkulu Çağlayan'a saldıran teröriste sahip çıkmış!
Sezgin Tanrıkulu o teröriste sahip çıktı. Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında ölü ele geçirilen teröristin mektubunun daha önce Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM'ye taşındığı öğrenildi.
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kimliği belli oldu. Ölü ele geçirilen teröristlerden birine daha önce Sezgin Tanrıkulu'nun sahip çıkması tepki topladı.
SEZGİN TANRIKULU TERÖRİSTİN MEKTUBUNU TBMM'YE TAŞIMIŞ!
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Çağlayan Adliyesi saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Emrah Yayla'nın mektubunu TBMM gündemine taşıdığı ortaya çıktı. Söz konusu mektupta Emrah Yayla, işkence gördüğünü öne sürüyor.
2017 yılında yayınlanan haberlerde, Sezgin Tanrıkulu'nun, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soru önergesi verdi. Önergede, terörist Yayla'nın iddiaları sıralandı.