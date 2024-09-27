Sinem Dedetaş için ABD’den yeşil ışık: Foreign Policy'den övgüler

ABD'nin parlatılacak liderler listesine CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine hazırlandığı konuşulan Dedetaş hakkında Amerikan Foreign Policy dergisinde makale yazılması dikkat çekti. Makalenin ayrıntıları haberimizde...

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Sinem Dedetaş için ABD’den yeşil ışık: Foreign Policy'den övgüler
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Derin Amerika olarak da adlandırılan CFR'nin yayın organı Foreign Policy dergisinde CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı öven bir makale yayınlandı. "İstanbul'un en muhafazakar ilçesinde laik bir kadın" olarak takdim edilen Dedetaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişki içerisinde olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları gündemdeyken İmamoğlu'nun aday olması durumunda Dedetaş'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Dedetaş parlatılmaya başladı.

Dedetaş'ı parlatma çalışmalarına Amerikan derin devleti de dahil oldu. Amerikan merkezli dergi Dedetaş'ın önümüzdeki İstanbul seçimlerinde aday olacağını belirtti.

Foreign Policy, 2020'de de CHP'nin eski İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu için "Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor" başlıklı makale yayınlamıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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