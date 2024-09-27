Sinem Dedetaş için ABD’den yeşil ışık: Foreign Policy'den övgüler

Derin Amerika olarak da adlandırılan CFR'nin yayın organı Foreign Policy dergisinde CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı öven bir makale yayınlandı. "İstanbul'un en muhafazakar ilçesinde laik bir kadın" olarak takdim edilen Dedetaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişki içerisinde olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları gündemdeyken İmamoğlu'nun aday olması durumunda Dedetaş'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Dedetaş parlatılmaya başladı.

Dedetaş'ı parlatma çalışmalarına Amerikan derin devleti de dahil oldu. Amerikan merkezli dergi Dedetaş'ın önümüzdeki İstanbul seçimlerinde aday olacağını belirtti.

Foreign Policy, 2020'de de CHP'nin eski İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu için "Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor" başlıklı makale yayınlamıştı.