Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Son dakika haberine göre Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TİP'in Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü." ifadelerine yer verildi.
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü pic.twitter.com/P8QPAOYjLm— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) January 30, 2024
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