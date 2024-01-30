Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Son dakika haberine göre Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TİP'in Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
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Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü." ifadelerine yer verildi.

Can Atalay kararı TBMM'ye geliyor! Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi bekleniyorCan Atalay kararı TBMM'ye geliyor! Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi bekleniyorGündem
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