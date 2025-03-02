Son dakika! MHP lideri Bahçeli'nin, Selahattin Demirtaş'ı aradığı iddia edildi

Son dakika! MHP lideri Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aradığı iddia edildi.

Son dakika! MHP lideri Bahçeli'nin, Selahattin Demirtaş'ı aradığı iddia edildi
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Son dakika! MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün, Edirne Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanan Selahattin Demirtaş'ı aradığı iddia edildi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile konuştuğunu ifade etti.

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