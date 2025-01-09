Son dakika: Özgür Özel sürprizini açıkladı!

Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış töreninde bu sürprizi paylaştı ve iktidara “kırmızı kart” çağrısında bulundu.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün asgari ücretliye %30, emekliye ise %15 zam yapanlar, en düşük emekli maaşını 14.500 TL olarak belirleyip hâlâ utanmadan sokağa çıkabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüksek fiyatlara karşı boykot çağrısında bulunuyor. Bu çağrıyı sahipleniyorum! Enflasyon %80’lerdeyken, TÜİK’in açıkladığı rakamlarla bile %44’ken, tarımda çiftçiyi, limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız dükkân kapatmak zorunda bırakanlara karşı protesto haktır.

31 Mart seçimlerinde demiştik ki; bu iktidarı uyarmanın, aklını başına alması için sarı kart göstermenin zamanı gelmiştir. Siz o gün sarı kartınızı gösterdiniz, ama Tayyip Erdoğan anlamadı. Şimdi daha net konuşacağız! Bu maaşlarla geçinmek mümkün mü? 14.500 TL ile bir emekli nasıl yaşasın? Bu asgari ücretle hayatını nasıl sürdürsün? O zaman onların anlayacağı dilden konuşma vakti geldi.

Mersin’den başlıyoruz! Bütün Türkiye’de emeklileri, asgari ücretlileri ve ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Artık herkes cebinde bir kırmızı kart bulundursun! Bu zamlara, bu zulme karşı her fırsatta bu kırmızı kartı göstermek boynumuzun borcudur. Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mısın? Erdoğan’ı gördüğünüz yerde kırmızı kartı gösterin!”