Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Togg verelim de arkasına Selo ile Apo'yu mu oturtsun?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turgut Reis Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlarla seslendi. Soylu konuşmasında, muhalefete Togg verilmemesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

- Buraya Togg arabasıyla geldim. Gelirken de buraya yüzlerce, binlerce vatandaşımızla trafikte beraber geldiğimiz vatandaşımıza selam vererek geldim. Birisi dedi ki, 'Bakanım bu muhalefet, dün akşam sana soru sordular dedi. Bu muhalefete dedi niye bu Togg arabalarından vermediniz diye'. Dedim ki evet sordular. Ama dedim cevabı tam orada vermedim. Sana vereyim mi dedim. 'Ver dedi' Biz dedim Bay Bay Kemal'e Togg arabasını verelim de arka iki tarafına Selo ile Apo'yu mu oturttursun? Kıymetli hemşerilerim, kıymetli Turgut Reisliler, şurada şu insanlar şahit olsun. Şu gök şahit olsun. Şu benim ülkem, güzel ülkem şahit olsun. O taziye ziyaretlerine gidiyorlar ya. 14 Mayıs'tan sonra onları salya sümük defalarca taziye ziyaretine göndermeyen namerttir. O Amerikalı generalleri namerttir.