Soylu’dan yeni sürece tam destek: "Türkiye’nin geleceği için en önemli adım"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nunda aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'ın da olduğu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN EN ÖNEMLİ ADIM"

Yeni süreci Türkiye’nin geleceği açısından en önemli adım olarak değerlendiren Soylu “Devlet Bey ve Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu bu adım, Türkiye’nin geleceği açısından en önemli adım olduğunu düşünüyorum bu çok net. Bu iki insan hayatının son dönemlerinde tecrübelerinin en uç noktalarında ülkelerine ait gelecek nesilleri bu işin içinde ülke enerji kaybetmesin diye mücadelesi içindeler. Abdullah Öcalan çıkar silahları gömün derse Türk demokrasisi terörden arınır mı arınır.” dedi.



ÖCALAN’IN İZNİ OLMADAN PKK’DA KİMSE ADIM ATAMAZ

DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisinin devam edip etmediğine yönelik değerlendirmeleri sorulan Soylu, "PKK'yı 'Apo' kurmuştur, bütün canilikleri 'Apo' yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz. Öcalan'ın yanına bir avukat bir de telefon koyun kandildekilerin Avrupa'dakilerin ve Suriye'dekilerin nasıl hizaya geleceklerini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

“PKK'NIN ARKASINDA ABD VAR”

Eski İçişleri Bakanı, ‘PKK'nın arkasında ABD var’ uyarısı yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki Heseke'ye dikkat çekti: “PKK'nın arkasında ABD ve batı var. Heseke merkezli bir yapı kurdu. Ben İçişleri Bakanlığı yaptığım dönemde hep karşımızda ABD var diye hareket ettim. Biz 45 yıldır bize hazırlanan tuzağı bozuyoruz. Geçmiş çözüm süreci ile ilgisi sıfırdır. Kimse ile müzakere yapılmıyor. Müzakere yok, anlaşma yok, böyle bir şey konusu değil. Esas hedef YPG'ye silah bıraktırmaktır.”

"İKİ DÖNEM KURALINI ÇOK YANLIŞ BULUYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki iki dönem kuralı hakkındaki görüşü sorulan Soylu, "İki dönem kuralını çok yanlış buluyorum. Merkel'den sonra Almanya ne oldu? Herkes kendine bu soruyu sorsun. Aşağı doğru gidiyor, göçüyor yani." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP, DENİZ BAYKAL GİBİ YAPSIN"

Erdoğan’ın yeniden adaylığı için CHP’ye çağrı yapan Soylu, “Deniz Baykal’ın yaptığını bugünkü CHP’nin yapması gerekir. CHP madem o kadar çok kendine güveniyor kendi adaylarının bizi yenebileceğini düşünüyor buyurun desin, hadi bakalım madem biz ekonomide zorluklar yaşattığımızdan galip gelebileceklerini düşünüyorlar... Deniz Baykal’ın yaptığını CHP'nin bugün yapması gerekir. Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan’ın yasağının kalkması konusunda demokratik bir adım attı. CHP bundan niye kaçar?” dedi.

“AVRUPA’DA SAĞ ABD HEGEMONİK POLİTİKALARINA İTİRAZLA YÜKSELİYOR”

Avrupa’da sağın yükselişinin temel nedeninin ‘küreselleşme ve Amerika’nın hegemonik politikalarına itiraz’ olduğunu söyleyen Soylu, “Bu sağcılaşmanın tek bir sebebi var küreselleşmedir. Yani küreselleşmeye olan itiraz ve Amerika’nın hegemonik politikalarına olan Avrupa’nın itirazıdır. Birinci itirazı Amerikan hegemonik politikalarına. Şu anda iki katı kadar, üç katı kadar enerji parası fazla kullanıyor Avrupa. Amerika kendi 50 maliyeti varsa, Avrupa’nın 150 maliyeti var. E bunu Avrupa görüyor ve buna itiraz ediyor. Daha devleti, daha kendi ekonomik bağımsızlıklarını önceleyen bir anlayışla karşı karşıya Avrupa” değerlendirmesi yaptı.

“TRUMP İLE BIDEN SİYAH VE BEYAZ KADAR FARKLI”

Soylu, ABD’de Donald Trump’ın seçilmesini ‘bugüne kadar uygulanan Amerikan politikalarının iflası’ olarak niteledi. Biden-Harris ve Trump arasındaki farkın akla kara kadar net olduğunu vurgulayan içişleri bakanı “Amerika’nın bugüne kadar uyguladığı politikaların aslında iflası anlamındadır, Trump’ın gelmesi. Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’ın seçilmesi, dünya açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerekir. Biden-Haris ve Trump arasındaki fark, siyah beyazla olan renk farkı kadardır. Tüm politikalar açısından bu böyle olacaktır.” ifadelerini kullandı.

"BU DÖNEMİN SONUNDA AKTİF SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

Soylu, siyaseti bırakıp bırakmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

- Benim bu sene 4'üncü dönemim milletvekilliğimde. Bu dönem milletvekilliğinde benim son dönemim. Ben bir de faydalı olamıyorum milletvekilliğimde, işin doğrusu. Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü. Ben faydalı olamıyorum. Benim böyle bir kendime ait de bir özeleştirim var. Bana bugün deseler 'Bugün ne olursunuz' diye. 'Beni azat' edin diyeceğim, bu noktadayım. Bu sistemden dolayı değil. Ben kavlime sadığım, Allah nasip ederse bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Bu konuda net bir değerlendirmem var. Bu dönem sonu itibarıyla bunu bırakacağım. Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi için canhıraş mücadele ortaya koyacağım.

Soylu, bazı kişilerle sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarına ilişkin eleştirilerin anımsatılması üzerine, "Ben İçişleri Bakanlığı kamerasıyla 2 milyon resim çektirmişim. Ama ben ona eğer bir hukuksuzluk, kanunsuzluk yaparken iltimas geçiyorsam ben o zaman suçluyum. Tanımam, bilmem de birçoğunu tanımıyoruz. Havalimanının açılışında birisiyle fotoğraf çektiriyoruz. Adam ondan sonra bir meselenin konusu oluyor. Herkesle fotoğraf çektirmiş ama benim fotoğrafım öne çıkıyor. Bundan rahatsız mıyım? Ben ekşi yemedim ki midem ağrısın." diye konuştu.