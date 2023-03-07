Staj sigortası mağdurlarına Vatan Partisi'nden destek
Türkiye'nin birçok ilinden Bursa'ya giden staj sigortası mağdurları eylem yaptı. "Adalet istiyoruz" diyen mağdurlar, "staj ve çıraklık başlangıcı SSK başlangıcı olsun" çağrısında bulundu. Eyleme katılan Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, yetkililere "Kamu görevini yerine getirin" dedi.
Eylem yaptılar seslerini duyurmaya çalıştırlar. Staj mağdurları Bursa'dan seslendi. Eyleme çok sayıda kurum ve siyasi parti yöneticileri destek verdi.
Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, haklarını alacaklarını söyledi:
- Bu insanlar staj ve çıraklık yaptıkları zaman resmen kandırılmış ellerine verilen sigorta kartlarıyla sevindirilmiş belki de geleceklerini hayallerini buna göre kurmuşlar. Bugün olmazsa yarın hakkımızı alacağımızı bilin arkadaşlar.
Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar da eylemdeydi.
Çınar, yetkilileri göreve çağırdı:
- Bu kamu görevini devletçiliğin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Yok eğer onlar yapmayacaksa biz söke söke almasını da biliriz bu meydanların kat ve kat fazlasını toplamasını da biliriz.