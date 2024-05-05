TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "el sıkışma" çağrısı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'ne konuşan Kurtulmuş sivil anayasa vurgusu yaptı.

"12 Eylül darbesinin ağır ve karanlık yükünü, yani 1982 Anayasası'nı TBMM olarak, Cumhuriyetimizin yeni asrında, milletimizin sırtından hep birlikte indirmeye kararlıyız. Türkiye'mizin temel kuruluş felsefesine, medeniyet değerlerine ve halkımızın güçlü ve güvenli bir gelecek inşa etme idealine yaraşır, vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz."

Dışardan süreci zehirlemek isteyenler olduğunu iddia eden Kurtulmuş, siyaset el sıkışırsa fırsat kalmaz dedi. Kurtulmuş'un Yeni Anayasa için DEM Parti'yi ziyaret etmesi tepkilere neden olmuştu.

"Bu sürecin en büyük tehlikesi, süreci dışarıdan zehirlemek isteyen unsurların olabileceğidir. Onun için de siyaset iyi niyetle el sıkışırsa süreçleri dışarıdan zehirlemek isteyenlere fırsat kalmaz. Niyet okuyanların olduğu, kast edilmeyen, söylenmeyen şeylerin, söylenmiş veya kast edilmiş gibi ortaya konulduğu ortamların, iyi niyetli, samimi, şeffaf bir süreci zehirleme ihtimalleri vardır."

TBMM'nin kurucu meclis olmadığı için anayasa yapamayacağı tartışmalarına değinen Kurtulmuş, meclis temsiliyetine işaret etti.

"Anayasa konusunda her türlü fikri tartışırız, otururuz konuşuruz ama tartışmayacağımız tek konu şu anda TBMM'nin anayasa yapma gücü ve yetkisine sahip olmadığıdır. Bu Parlamento millet tarafından seçilmiş, yüzde 95 temsil gücü olan, 15 siyasi partinin, halkın birebir temsil edildiği bir kurumdur... Toplumsal bir mutabakat metni olması gereken anayasa sürecinin, toplumsal bir ayrışma sürecine dönüştürülmemesi gerekir. Bunun için de Parlamento'da ümit ederiz ki 400'ün üstünde bir mutabakat bulunsun."

Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gündemi de Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş "böyle bir teklifin masaya gelip kabul edilmesi bugünkü siyasi aritmetik bakımından beklenemez." dedi.