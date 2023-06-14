TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ihtisas komisyonlarının başkanlarını belirledi. Yapılan seçimlerde, 15 komisyon başkanı görevlendirildi.

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu
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TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

Yapılan oylamalar sonucu seçilen komisyon başkanları şu şekilde:

  • Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar
  • İçişleri Komisyonu Başkanlığı: AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,
  • Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,
  • Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,
  • Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş,
  • Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,
  • Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,
  • Anayasa Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,
  • Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,
  • Dışişleri Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,
  • Dilekçe Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,
  • Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,
  • Çevre Komisyonu Başkanlığı: AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum,
  • Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,
  • Adalet Komisyonu Başkanlığı: AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel

Kaynak: Anadolu Ajansı

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