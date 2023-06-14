TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ihtisas komisyonlarının başkanlarını belirledi. Yapılan seçimlerde, 15 komisyon başkanı görevlendirildi.
TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.
Yapılan oylamalar sonucu seçilen komisyon başkanları şu şekilde:
- Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar
- İçişleri Komisyonu Başkanlığı: AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,
- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş,
- Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,
- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,
- Anayasa Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,
- Dışişleri Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,
- Dilekçe Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,
- Çevre Komisyonu Başkanlığı: AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum,
- Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı: AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,
- Adalet Komisyonu Başkanlığı: AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel
Kaynak: Anadolu AjansıDaimi Ortak Mekanizma Ankara'da toplandı Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi Perinçek'ten hükümete ve milletvekillerine çağrı Eski HDP İstanbul Eş Başkanı yakalandı!