TBMM'de kayyım gerginliği: CHP'li vekiller salon önünde barikat kurdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri öncesi bazı belediyelere "kayyım" atanmasına ilişkin tartışma yaşandı.

TBMM'de kayyım gerginliği: CHP'li vekiller salon önünde barikat kurdu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2025 yılı bütçe ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısı öncesi AK Partili ve CHP’li milletvekilleri arasında "kayyım" tartışması çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salona girdiği sırada tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı. Bakan Yerlikaya, yaşanan gerginlikte salona güçlükle girebildi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturuma saat 10.30’a kadar ara verdi.

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