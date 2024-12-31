Terör yuvası Kandil Abdullah Öcalan'ın mektubunu değerlendirdi

Terör yuvası Kandil'den Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mektubuna ilişkin ilk değerlendirme geldi. Kandil'in tereddütlü olduğu anlaşıldı.

- Biz bir bütünen önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz. Biz bu çözüm iradesinin arkasındayız. Fakat Türk devleti, AKP-MHP iktidarı, iktidarı ve muhalefetiyle bir bütünen devletin kendisi gerçek bir çözüm iradesi ortaya koymalıdır. Önder Apo'nun bu çağrılarına olumlu cevap vermelidir, karşılık vermelidir ve bu konuda pratik somut adım atmalıdır.

PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Bese Hozat, PKK elebaşının açıklamalarını desteklediklerini söylese de devamında Kandil’in soru işaretlerini sıraladı.

- Gerçekten bu açıklamalar, bu yaklaşımlar bir taktik midir? Bir özel savaş mıdır? Yoksa mevcut tehlikeyi Devlet Bahçeli de biraz fark ediyor, ön almaya mı çalışıyor? Bu anlamda Önderliğimizin ifadesiyle; AKP-MHP iktidarı-hükümeti yeni bir paradigma mı geliştirdi? Bunun üzerinden mi bu söylemler gelişiyor? Psikolojik özel savaş mıdır? Bir taktik midir? Elbette bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor.

Öcalan’ın durumu anlamaya çalıştıklarını dile getiren Hozat, İmralı’nın iradesine dair şüphe olduğuna işaret etti.

- Anladığımız kadarıyla Önderliğimiz de halen durumu anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla biz bu görüşmeyle birlikte de halen bir süreçten bahsedemeyiz. Öyle bazı kesimlerin tartıştığı gibi bir çözüm süreci, bir barış süreci söz konusu değildir.

Terör örgütünün televizyonuna konuşan PKK'nın sözde eş başkanı Cemil Bayık ise DEM Parti’nin İmralı ziyaretiyle ilgili değerlendirme yapmaması dikkat çekti. KCK’dan yapılan yazılı açıklamada ise Abdullah Öcalan’ın 7 maddelik görüşleri için "yeni yıl görevlerimizi belirlemiştir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılı değerlendirmenin yapılmaması PKK içinde soru işaretleri ve çatlaklılara işaret etti.