Orhan Kemal'in evi satışta: İşte fiyatı

İki katlı bu evde, yazarın 35’e yakın eserini kaleme aldığı biliniyor. Üç ay önce 10 milyon TL değer biçilen tarihi yapıya, İstanbul’un yanı sıra Ankara ve Antalya’dan da alıcılar çıktı.

Orhan Kemal’in dördüncü çocuğu Işık Öğütçü, evle ilgili düşüncelerini dile getirirken, “Bu ev bir kültür mirası olmalı. Çocuklara adanmış bir kütüphane ya da atölye olarak değerlendirilse, babamın anısı yaşatılabilir” dedi. Ayrıca Öğütçü, geçmişte evi satın alma girişiminde bulunduğunu, ancak maddi nedenlerle bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti.

Edebiyat Tarihinin Tanığı

Orhan Kemal’in, “Suçlu”, “Sokakların Çocuğu”, “Müfettişler Müfettişi”, “Evlerden Biri” ve “Bir Filiz Vardı” gibi önemli eserlerinin ilham kaynağı olan Cibali semti, yazarın gözlem gücünü ve hayatındaki izleri yansıtan bir bölge olarak biliniyor. Öğütçü, babasının ekonomik zorluklarla mücadele ederken bile toplumun diğer kesimlerinin sıkıntılarını önceliklendirdiğini ve bu evin onun anısını yaşatacak bir merkez haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kültür Bakanlığı’na Çağrı

Işık Öğütçü, evin satış sürecinde yetkililere çağrıda bulunarak, “Cumhurbaşkanlığı ya da Kültür Bakanlığı gibi kurumlar bu eve sahip çıkarak, onu Orhan Kemal’in mirasına yakışır bir şekilde değerlendirebilir. Evin restore edilip çocuklar için bir eğitim ve sanat merkezi haline getirilmesi harika bir adım olur” dedi.

Satış Süreci ve Talepler

Evin satışından sorumlu Cem Baydar, mülk sahiplerinin satışa ihtiyaç fazlası nedeniyle karar verdiğini belirtti. Baydar, “Ev, üç aydır 10 milyon TL’den satışta. Bu süreçte sanat camiasından da ciddi ilgi gördük. Ancak teklifler genellikle 1 ila 5 milyon TL arasında kaldı” açıklamasında bulundu.