Türker Ertürk'ten YSK'ya tehdit gibi sözler

Sabah gazetesinin haberine göre Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen CHP'li Türker Ertürk Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) tehdit etti. Ertürk "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda da Halk TV yayınına katılan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." demişti.

Ertürk şu ifadeleri kullanmıştı:

- Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş niye şans Türkiye için? HDP'nin Türkiye'nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir bunun emarelerini görüyorum. Şimdi zaten biz halk olarak ne istiyoruz? HDP istiyoruz ki Türkiye'nin partisi olsun.