Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik mesajları

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, sosyal paylaşım hesabından Erdoğan ile birlikte fotoğrafını paylaşarak yayımladığı mesajında, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki ikna edici zaferinizden dolayı sizi içtenlikle kutlamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, Türkiye halkının, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını ve vatandaşların refahını artırmayı amaçlayan Erdoğan'a destek verdiğini belirtti. "Türkiye, açık, rekabetçi ve demokratik bir seçim örneği göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan Caparov, iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin stratejik ortaklık ve ittifak ruhu içinde güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti.

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI BERDİMUHAMEDOV CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Türkmen Devlet Haber Ajansı (TDH) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhamedov, Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

Mesajda, Türk halkının hayatındaki tarihi günde, demokrasi iradesine dayanarak elde ettiği siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan’ı yürekten tebrik ettiğini belirten Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede taraflar, iki ülkenin siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda ilişkilerin kapsamlı şekilde genişletilmesine ve güvene dayalı ilişkilerin tüm alanlarda çok yönlü hükümetler arası işbirliğinin daha da başarılı şekilde sürdürülmesine ilişkin taahhüdünü teyit etti.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.