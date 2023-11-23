Ümit Dikbayır İyi Parti'deki Tartışmlara İlişkin Konuştu! Esma Bekar ve Sedat Aksakallı İsimlerini Verdi

İyi Parti'de tartışmaların odağındaki isim Ümit Dikbayır, TV100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Dikbayır, kendisiyle ilgili iddiaların soruşturulması için Meclis Başkanlığı'na dilekçe vererek dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halep oradaysa arşın burada. Bu işler iftirayla olmaz. Konuyu yargıya taşıdım, TBMM'den dokunulmazlığımın kaldırılmasını istedim" ifadesini kullandı.

TV100'de açıklamalarda bulunan Dikbayır, Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve Sedat Aksakallı ile ilgili önemli iddialar ortaya attı. Tartışmaların odağındaki isim, Sedat Aksakallı'nın iş adamlarından para toplayarak Esma Bekar'a teslim ettiğini söyledi. Kendisine Sedat Aksakallı tarafından bunun söylendiğin belirten Dikbayır yaşananları tek tek canlı yayında aktardı.

Ümit Dikbayır ve Meral Akşener'in Arasının Açılması Nasıl Başladı?

Ümit Dikbayır, İyi Parti'nin kurşunlanması olayında Meral Akşener ile bir gerginlik yaşadıklarını aktardı. Dikbayır yaşananları şu şekilde aktardı:

- Şimdi bu süreç, 31 Mart 2023’te İstanbul İl Başkanlığımıza bir saldırı olmuştu. Bu saldırı olduğu gün, Genel Başkan ile bir gerginlik yaşadık. Ben son zamanlarda kendi koruma ekibinin, kendi genel başkanlık katının işine karışmıyordum. Orası başka bir alan, kendi özel kalemi karışıyordu. Oraya hatırlarsanız korumaları gelemedi. Nedeni onların oteli uzaktaydı. Uzakta olmasının sebebi ben değildim. Ama orada bir gerginlik yaşadık. Ben neticede 55 yaşında bir aile babasıyım ve kırıldım Sakarya’ya geri döndüm. Korumalarının gelememesinden beni sorumlu tuttu. Akşener’e yakın olan oteli korumaları beğenmemişti. Ben de karşı çıkmıştım ama çok da müdahale edemiyorsunuz. Sakarya’ya geri dönerken beni aradı ‘geri dön’ dedi. Ben de o halde geri dönmedim.

Ümit Dikbayır'ı Yeniden Aday Olmaya Fatih Akşener İkna Etmiş

Ümit Dikbayır, bu olaydan sonra bir daha aday olmayı düşünmediğini aktardı. Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in evine gelerek kendisini ikna ettiğini aktardı. Dikbayır, Fatih Akşener ile arasında geçen konuşmaları şu şekilde aktardı:

- Fatih Akşener 2-3 saatten fazla oturdu. “Ben bir şey istemiyorum, siyaset sahnesini kapatacağım” dedim. Akşener’in oğlu “bunu biz anlatamayız” dedi. Ben de “anlatırım, bir hastalık bahane ederim, işimi gücümü bahane ederim, sessiz sedasız bırakmak istiyorum” dedim. Genel başkanın yalnız kalacağını söyleyince aday oldum. Seçim sürecinde genel başkanla birlikte çalıştım. Genel başkanın yanında olmam gerekiyordu ama Sakarya’da olmam gerekiyordu. Sonra Sakarya’da olamayınca eşim bir adaymış gibi 3. Sıra milletvekilimizin yanında aday gibi çalıştı, benim yokluğum konuşulmasın diye. Orada da kırıcı şeyler, hak etmediğimiz şeyler söylendi.

Ümit Dikbayır, kongrede kendisine karşı bir çalışma yapıldığını aktardı. Dikbayır, Esma Bekar'a yakın isim Sinan İnce'nin kongrede kendisini çizdirmek için çalışma yaptığını belirtti. Dikbayır, yaşananları Meral Akşener'e aktardığını ancak Akşener'in bu ismi görevden almamasına kırıldığını söyledi.

Milletvekillerinden Para İstendiği İddiası

Dikbayır, milletvekillerinden para istendiğini yineledi. Dikbayır şöyle konuştu:

- Biz meclise girdik, Ekim 15-20 gibi falandı, milletvekillerinden para istendi. Kiminden 1 milyon TL kiminden 500 bin TL , isim isim para istendi. İşin başlama yeri burası. Ben buna önce cevap vermedim. Bizden ayrılan Nebi Hatipoğlu bana soran ilk odur. ‘Partinin parası mı yok neden bizden para istiyorlar?’ dedi. Bunu bana sormanıza gerek yok ben bundan 3 ay önce kongrede yaklaşık 130 milyon TL parayla partiyi devrettim dedim. Seçim kazanılsın kazanılmasın bir parayı bütçenize ayırmak zorundasınız. Ocağın sonuna kadar yetecek parayı ben ayırdım. Biz 2022’yi 65 milyon TL ile bitirdik. Ben 6 ay için yaklaşık 130 milyon ayırdım. Orada parti eksi 16 milyonda denildi. “Olamaz” dedim, siyasi partinin parası ya vardır ya da yoktur. Geçenlerde parti bütçesini açıkladılar, 27 milyon TL paramız var dediler. Ben haklı çıktım gene. Bunu genel başkana “Ümit Dikbayır partinin parasına ne oldu? diye hesap soruyor” diye götürdüler. Bizim şirketimizde bu kadar para konuşulmuyor.

Dikbayır Meral Akşener'in Hesaplarını İnceletti mi?

Dikbayır, Akşener'in hesaplarını incelettiği iddialarına karşın şu açıklamaları yaptı:

- Akşener grup toplantısında yüzümüze baka baka bize bir şeyler ima etti. Arkadaşlar sana söylüyor dedi. Akşener “Belediyelerle iş yapanın elini kıracağım” filan dedi. Ben yine inanmadım, Sakarya’dan birilerine söylemiş. Grup toplantısı çıkışında hem avukatı hem de genel başkan yardımcısı Sedat Aksakallı’ya “görüşebilir miyiz” dedim. Bundan önce Akşener’e attığım Whatsapp mesajında “Ben bunları yapmadım, çocuklarımın üzerine yemin ederim” dedim. Mesajıma dönüş yapmadı, çağrılmadım. Aksakallı ile görüşmek zorunda kaldım. “Sizden tek bir şey istiyorum, benim genel başkanım hesaplarımı incelettiğimi söylüyorsunuz, ben böyle bir şey yapmadım. Savcılığa suç duyurusunda bulunan, bankaya dilekçe yazın” dedim. Sürekli olarak buradan sektirmeye çalıştı, “işte şeyler seni gösteriyor, devletten bilgi geldi” dedi. Genel başkanın bundan emin olduğunu söyledi. Benim ismimi geçirin, bundan hak doğsun bu işlemi ben yapayım dedim, olmaz dedi. Belediyelerle iş yaptığımı söyledi. Belediyelerle benim ne işim var? Benim normal hayattaki işimde de belediyelerle işim yok. Kendi ilimdeki belediye ile işim yok.

- Benim, ailemin, sülalemin belediyelerle ticari ilişkisini ortaya çıkarsından bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim.

Sedat Aksakallı İş Adamlarından Topladığı Paraları Esma Beker'e mi Verdi?

Dikbayır, Aksakallı'nın para topladığını ancak bunu Esma Beker'e verdiğini söyledi. Dikbayır, "Aksakallı sonra iş adamlarından para alıp getirdiğini söyledi. “Nasıl yani” dedim? Orada ben başka bir şey gördüm. “Ben bu partinin mali işler başkanıyım, senden bana para gelmedi?” dedim. Aksakallı “ben Esma hanıma verdim, kocasına verdim” dedi. Oradan bana veya partinin kasasına para gelmedi. Aksakallı bana bir kuruş vermedi." dedi.

Dikbayır, kendisinin de adının geçtiği taciz iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

- 5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil. Ben o zaman bu ilişkiyi fark ettim. Bu herife dedim ki “bu ilişkiyi bitir, bu iş genel başkana zarar verir, yoksa genel başkana söylemek zorunda kalırım” dedim. Bu çocuk, ilişkiyi bitirecek ama doğal olarak kıza da söyledi. “Ümit Dikbayır fark etti” derken, kendi şeyinde yakalanıyor. Sonra bu çocuk, özel kalem Esma Beker bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bir nefret var, birkaç yerde yazmış çizmiş. Ben de kendimden emin olduğum için yanıt vermedim. Şimdi bu kızdaki nefreti bildikleri için 5 sene sonra “biz sana yeniden iş vereceğiz” diyorlar. Eline muhtemelen üç beş kuruş para verecekler. Kızcağız da nasıl bir çaresizlik içindeyse “yaparım” diyor. Partiden de iki şahit, ortada hiçbir şey yok. Ben diyorum ki yukarıda Allah var. Benim bu kızla bir resmim, videom, konuşmam, HTS kayıtlarına girsinler bu kızla telefonum 1 dakika yan yana gelmiş mi? Alnım açık, yüzüm pak.

Dikbayır'ın Disipline Sevkedilmesi

Dikbayır, kendisinin ihracında "taciz" iddiasının hiç geçmediğini belirtti. Dikbayır, "Beni sadece bundan disiplin kurulundan atamıyorlar, bu yüzden yanına birkaç şey daha ekliyorlar. Medyada partiyi yıpratıyorlar diye. Yürekleri yetiyorsa 5 dakika delikanlı olup tek maddeyle beni ihraç etsinler. Taciz davasının tek maddesiyle beni ihraç etsinler. Bu işe kim alet oluyorsa kim yalancı şahitlik yapıyorsa hepsiyle tek tek hukukun önünde hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.

Dikbayır sözlerini şu şekilde devam ettirdi: