Vatan Cephesine Önemli İsimler Katıldı! Eski MHP Yöneticisi Mehmet Çevik Vatan Partisi'ne Üye Oldu

2024 Yerel Seçimleri öncesi önemli isimler Vatan Partisi'ne katılıyor. Siyaset ve emek dünyasından önder isimleri Vatan Partisi’ne üye oldu.

Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi Kadıköy İlçe Yöneticiliği yapan Mehmet Çevik, PTT-Kargo Sendikası Kurucu Genel Başkanı Naim Çakırgöz ve işçi önderi Erol Yoldaş Vatan Partisi saflarına geçti.

Üyelere parti rozetini Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek taktı. Mehmet Çevik, rozet takılmasının ardından “Vatanı, Vatan kurtaracak” dedi.