Vatan Cephesine Önemli İsimler Katıldı! Eski MHP Yöneticisi Mehmet Çevik Vatan Partisi'ne Üye Oldu

Uzun yıllar MHP Kadıköy İlçe Yöneticiliği yapan Mehmet Çevik, PTT-Kargo Sendikası Kurucu Genel Başkanı Naim Çakırgöz ve işçi önderi Erol Yoldaş şimdi "Vatan" cephesinde... Vatan Partisi'ne üye olanlara rozetlerini Genel Başkan Doğu Perinçek taktı. Mehmet Çevik, "Vatanı, Vatan kurtaracak." dedi.

2024 Yerel Seçimleri öncesi önemli isimler Vatan Partisi'ne katılıyor. Siyaset ve emek dünyasından önder isimleri Vatan Partisi’ne üye oldu.

Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi Kadıköy İlçe Yöneticiliği yapan Mehmet Çevik, PTT-Kargo Sendikası Kurucu Genel Başkanı Naim Çakırgöz ve işçi önderi Erol Yoldaş Vatan Partisi saflarına geçti.

Üyelere parti rozetini Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek taktı. Mehmet Çevik, rozet takılmasının ardından “Vatanı, Vatan kurtaracak” dedi.

47 Şehirde Narkogüç-40 Operasyonu! 376 Şüpheli Yakalandı47 Şehirde Narkogüç-40 Operasyonu! 376 Şüpheli YakalandıGündem
# vatan partisi # mhp # Doğu Perinçek # mehmet çevik
Çok Okunanlar
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Çok Kuvvetli Yağmur Geliyor! O İller Dikkat Etsin!
Çok Kuvvetli Yağmur Geliyor! O İller Dikkat Etsin!
Öne Çıkanlar Meral Akşener ipleri kopardı!│Başkent Kulisi - Aykut Diş, Şerif Varol, Mustafa Kemal Çiçek #canlı Meral Akşener ipleri kopardı!│Başkent Kulisi - Aykut Diş, Şerif Varol, Mustafa Kemal Çiçek #canlı 21 Aralık Neden Önemli? Kaç Saat Sürecek? Türkiye'de Kaç Saat Yaşaancak? 21 Aralık Neden Önemli? Kaç Saat Sürecek? Türkiye'de Kaç Saat Yaşaancak?