Vatan Partisi adayları gece de sahada

Bitlis ve Batman'da Vatan Partisi adaylarının seçim çalışmaları akşam saatlerine kadar sürüyor. İftardan sonra vatandaşlarla görüşmelere devam eden adaylar, kahvehanedeki seçmene seslendi, "kendiniz için geleceğiniz için 31 Mart'ta oyunuzu Vatan Partisi'ne verin" dedi.

Çalışmalar gece gündüz sürüyor. Vatan Partisi'nin Bitlis adayları dur durak bilmiyor.



Adayların çalışma adresi Gölbaşı oldu. Vatan Partisi Gölbaşı belediye başkan adayı Medeni Çelik'in kahvene önünde yaptığı konuşma ilgi gördü.



Vatan Partisi Bitlis İl Başkanı Medeni Unal, halka hizmet edecek adaylara oy vermeleri için çağrı yaptı.



Çalışmalara katılan Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç, belde sakinlerine seslendi.



Batman adayları da çalışmalarını güneş batana kadar sürdürüyor.

Batman Belediye Başkan Adayı Büşra Aslan ve Hasankeyf Belediye Başkan Adayı Süphan Uzden iftardan sonra yurttaşı kapısını çaldı.



Vatandaşları dinleyen adaylar programlarını anlatarak oy istedi.



