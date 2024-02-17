Vatan Partisi Bala Büyükbayat Köylülerinin yanında! Köylüler temel hizmetlere bile ulaşamıyor

Temel hizmetleri bile alamayan mahalleyi ziyaret eden Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, bütünşehir yasası nedeniyle köylere hizmet gitmediği söyledi.

Rant yoksa hizmet de yok" işte bu sözlerle şehrin yöneticilerine tepki gösteriyor Büyükbayat köyünde yaşayanlar vatandaşlar. Kanalizasyon yerleşim yerinin yanından geçiyor, temiz içme suyuna erişmek neredeyse imkansız. Hatta Büyükbayat’taki öğrenciler de eğitim imkanlarından yararlanamıyor.

İlkokulu Büyükbayat’taki tek okuldu. Ancak öğrenci sayısı yetersizliği bahane edilerek okul kapatıldı.

Temel hizmetlerde bile eksikler yaşanan Büyükbayat Mahallesi’ni Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan ve beraberindeki partililer ziyaret etti.

Reyhan, Büyükboyalık Mahallesi’nde muhtarı Şinasi Türker ile görüştü. Mahalle muhtarı, Reyhan'a şehir şebekesi ve kanalizasyon sorunları hakkında bilgi verdi.