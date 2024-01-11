Vatan Partisi Ankara'da Halkın Sorunlarını Dinledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca başvurdular ama hiçbir sonuç alamadılar...

Ankara’da Pursaklar ile Kazan arasındaki ana yol yıllardır bozuk. Asfalt yapımı ile övünen Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş da bölgedeki soruna gözlerini kapadı. Muhtar ve halk tepkili, acil çözüm bekliyor.

Pursaklar-Kazan yolundaki sorunları gören Vatan Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan bölgeye gitti.. Sorunu yerinde inceleyen Reyhan, mahalle muhtarı ve halkı dinledi.

Ana artere bağlanan yollarda asfalt çöküntüleri olduğunu belirten Reyhan, bu yolları gece kullanan vatandaşların can güvenliğinin tehlikede olduğuna dikkat çekti.

Bozuk yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarlar da tepkili.