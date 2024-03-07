Vatan Partisi Beypazarı'na çıkarma yaptı



Tarihi evleri, güler yüzlü insanları ile Ankara’ya yüz kilometre uzaklıkta Beypazarı İlçesi’nde buluşan Vatan Partililer, önce halk pazarını ziyaret etti.



Adayların gezisi sırasında pazarda kendi yetiştirdikleri ürünleri satan vatandaşlar köylerinde yaşadıkları su sorunu için Vatan Partisi'nden yardım istedi.



Sokaklarda bildiri dağıtan ve Beypazarı halkından büyük ilgi gören adaylar Ulusal Kanal’a konuştu.



Beypazarı’nda doğup büyüyen ve Veteriner Hekimlik yapan Vatan Partisi Beypazarı Belediye Başkan Adayı Serhat Bayramoğlu, “Sıkıntıların çözümü bizde” dedi.



Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan da “Çarşı Pazar karamsarlık içinde ancak Vatan Partisi’nin çözümlerinin karşılık bulduğunu görüyoruz” diye konuştu.