16 yaşındaki genci yediği dayağı hazmedemediği için öldürmüş!

Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğu kamelyada oturduğu sırada pompalı tüfekle öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlının ifadeleri ortaya çıktı.

Zanlının, cinayeti 1 hafta önce maktulden dayak yediği için işlediğini söylediği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kamelyada oturan Şaban S.'ye (16), S.A. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Şaban S. ensesine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Şaban S.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri; olayın ardından kaçan şüpheli katil zanlısı S.A. ile birlikte H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.