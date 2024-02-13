Vatan Partisi Bitlis adaylarını tanıttı

Güroymak’ta belediye başkan adayları Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Ardından da sahaya çıkıldı. Vatandaşların talepleri dinlendi. Çözümler anlatıldı.

Vatan Partisi’ne başvurdular. Mazbatalarını aldılar. Seçim çalışmaları için Bitlis Güroymak’ta sahaya çıktılar. İlk ziyareti esnafa yaptılar.



Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim kentlerinden Bitlis, Vatan Partisi örgütüne kavuştu. Mazbatasını alan yönetim, yerel seçim için kolları sıvadı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Güroymak’ta belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.

- Bugün burada alternatifsiz bırakılan, seçeneksiz bırakılan hep birilerinin peşinden sürüklenen halkımıza yeni bir umut aynı zamanda inşa ediyoruz. Umudun kalesi olacak Bitlis Güroymak.

Bursalı, Vatan Partisi’nin köklü çözümlerini Bitlis’ten başlayarak bölgeye taşıyacak güçlü hamlelerle seçime girdiklerini açıkladı:

- Burada Türkiye’nin geleceğine aynı zamanda yatırım yapıyoruz. Burada bir güçlü temel atıyoruz. Doğu Anadolu’da Bitlis Vatan Partisi’nin en güçlü kalesi olmaya hazırdır.

İş insanı Medeni Ünal Vatan Partisi Bitlis İl Başkanlığı görevini üstlendi. Haluk Mutlu Bitlis Belediye Başkan Adayı, Cengiz Tanik Güroymak, Onur Mutlu Tatvan, Maşallah Yakın Hizan, Muhammed Elaldı Ahlat Belediye Başkan Adayı oldu. Günkırı Belde Belediyesi’ne ise İnan Senir adaylığını koydu.



Tanıtım töreninin ardından adaylar, vatandaşlarla kucakladı. Sorunlar ve çözümleri konuşuldu.



