Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında Türkiye ve dünyanın gündemini değerlendiriyor. Mustafa İlker Yücel ve Tevfik Kadan soruyor Doğu Perinçek yanıtlıyor.

Polonez işçilerinin başarısı

6 aydır süren Polonez eyleminde işveren ile sendika temsilcisi uzlaştı. Doğu Perinçek, Polonez işçilerinin başarısını değerlendirdi: "Polonez işçilerinin mücadelesi Türkiye işçi sınıfı tarihine bir destan olarak geçecektir. - Bu başarıyı işçilerin azmi, çalışkanlığı, fedakarlığı ve kararlılığı getirdi."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Polonez işçilerinin mücadelesi Türkiye işçi sınıfı tarihine bir destan olarak geçecektir.



- Bu başarıyı işçilerin azmi, çalışkanlığı, fedakarlığı ve kararlılığı getirdi. pic.twitter.com/hiRCOqJL1O — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) January 7, 2025

Emekli maaşı zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi. Emekli maaşına yapılan zam oranını değerlendiren Perinçek, "Emekli maaş zammı, AK Parti hükümetinin kemer sıkma politikasıyla bağlantılı. Bu zam, 1980'lerde başlayan Batı'ya bağımlı, borç batağına sürüklenen ekonomi politikasının geldiği yeri gösteriyor." dedi.