Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Venezuela Büyükelçisi'ni kabul etti.



Perinçek, Büyükelçi'nin ziyaretini "okyanusların ötesinden Chavez'in rüzgarı geldi" ifadeleriyle değerlendirdi.



- Venezuela belki coğrafya olarak uzak gibi gözüküyor ama ideolojimiz dünyaya bakış acımız ortak kararlarımızı özlemlerimizin hepsi müşterek

Büyükelçi Freddy Eduardo Molina Guiterrez, halklarına karşı olan sevgide ortaklaşıldığını vurguladı:



- Bizler de Venezuela'da çok kutuplu, güç dengelerinin iyi dağıldığı bir dünya kurmak için uğraşıyoruz. Vatan Partisi ile pek çok değerleri paylaşıyoruz.

Görüşmede Perinçek'e, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Yıldırım Gençer, Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreteri Berke Mustafa Berkil eşlik etti.



Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da Perinçek'e teşekkür mektubu gönderdi. "Samimi tebrik mesajınız için en içten teşekkürümü sunuyorum" diyen Maduro emperyalist girişimlere asla boyun eğilmeyeceğinin mesajını verdi.

