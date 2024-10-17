Dubai çikolatası çılgınlığı büyüyor! Fiyatı ne kadar?

Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya yayıldı. Sosyal medyada binlerce tarif ve tadım videolarının ardından Kadıköy'de çikolatayı satan bir pastanenin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Türkiye'de 200 gramı 450 liradan alıcı bulan Dubai çikolatası Dubai'de paketi 68,25 AED (634,74 TL) satılıyor.

Kadıköy'de bulunan bir işletme, dünyada hızla yayılan Dubai çikolatasını satışa sundu. Yüzlerce kişi çikolatayı satın almak için kuyruğuna girdi. İşletmenin önünde metrelerce uzayan kuyruğun görüntüleri sosyal medyada tartışıldı.

TADINA BAKMAK İÇİN SAATLERCE KUYRUK BEKLİYORLAR

Arkadaşları ile Dubai çikolatası kuyruğunda bekleyen Hakan Göktuğ, “Sosyal medyada gördük, merak ettik. Güzel görünüyordu. Şimdi bakalım sıra bekliyoruz. İnsanlar genelde sosyal medyada gördükleri şeyleri merak ediyorlar" dedi.

DUBAİ ÇİKOLATASININ ANALİZİ YAPILDI

İşletme sahibi Levent Yüksel, "Dubai'de bir influencer tarafından yayınlandı. Bende bunu gördüm, Dubai'ye kızımı gönderdim. İki tane çikolata aldırdık. Aynısını gidip analiz yaptırdık. İçinde tahin varmış, fıstık varmış, beyaz çikolata varmış ve üstünde kabuk çikolata var. Bunun analizini yaptık. Çalıştık, bir aylık bir süreçten geçirdik ve aynısını yaptık. İnsanlar artık araba almıyor, ev almıyor, çikolata alıp mutlu olmak istiyorlar. Keyfini yaşıyorlar" dedi.