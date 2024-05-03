Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı 'Milli Devlet Bildirgesi'nin ayrıntılarını açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında partisince hazırlanan "Milli Devlet Bildirgesi"ni kamuoyuna ilan etmişti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da 'Milli Devlet Bildirgesi'nin ayrıntılarını açıkladı.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına konuk olan Bursalı, "Vatan Partisi, Türkiye'nin önüne bir çıkış yolu bir bildirge getirmektedir. Milli Devlet Bildirgesi hem güvenlik zorluklarından hem de ekonomik zorluklardan Türkiye'nin çıkışında anahtar roldedir. Bu bildirge aynı zamanda Vatan Partisi'ni iktidara taşıyacak bir metindir." ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye'de ortaya çıkan yeni tablonun özetlendiği Milli Devlet Bildirgesi için Türk Milletini, aydınları, öncüleri göreve çağıran Bursalı, "Bu süreci kenardan izleyemezsiniz. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte ayağa kalkmanın formülleri işte bu Milli Devlet Bildirgesinde yer almaktadır. Bu bildirgeye imza atmak ve Vatan Partisi'nde örgütlenmek Türkiye'nin yakın geleceğini aydınlatacaktır." dedi.

Bursalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye üretim devrimine gidiyor. Türkiye'nin ekonomik olarak taşıyamadığı bu sorunların varacağı yer üretim devrimidir. Yerel seçimlerin ardından rotasını şaşırmış bir hükümet ve diğer tarafta Amerika'ya tam teslim olmuş bir muhalefet ile Türkiye bu noktadan çıkamaz. Peki bu ortamdan Türkiye nasıl çıkacaktır? Vatan Partisi, işte tam bu notada Türkiye'nin önüne bir çıkış yolu bir bildirge getirmektedir.

'ACİL BİR PROGRAM SUNUYORUZ'

Vatan Partisi'nin hazırladığı "Milli Devlet Bildirgesi" Genel Başkanımız Doğu Perinçek tarafından İzmir'de kamuoyuna ilan edilmiştir. Milli Devlet Bildirgesi hem güvenlik zorluklarından hem de ekonomik zorluklardan Türkiye'nin çıkışında anahtar roldedir. Bu bildirge aynı zamanda Vatan Partisi'ni iktidara taşıyacak bir metindir. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu tablodan ancak güçlü bir devlet ve örgütlü bir halk ile çıkabilir. Bu nedenle Milli Devlet Bildirgesi aracılığıyla milletimize bir acil program sunuyoruz.

'BU SÜRECİ KENARDAN İZLEYEMEZSİNİZ'

Buradan da Türk Milleti'nin öncülerine, aydınlarına sesleniyoruz. Bu süreci kenardan izleyemezsiniz. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte ayağa kalkmanın formülleri işte bu Milli Devlet Bildirgesinde yer almaktadır. Bu bildirgeye imza atmak ve Vatan Partisi'nde örgütlenmek Türkiye'nin yakın geleceğini aydınlatacaktır."

'DEM PARTİ İLE HANGİ ANAYASAYI YAPACAKSINIZ?'

Bursalı ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, DEM Parti ile yaptığı anayasa görüşmelerini de değerlendirdi.

Anayasaların kurucu hukuk olduğunu hatırlayan Bursalı, "Anayasalar ya devrimle ya da karşıdevrimle yazılır. Anayasalar, büyük bir köklü değişimin ürünüdür. Şuan da Meclis'te görüşülen anayasa hangi kurucu düzenin, hangi sürecin anayasasıdır? Yeni anayasa meselesi yıllardır Türkiye'nin gündemine getiriliyor ancak içeriğine dair "sivil anayasa" söylemi dışında herhangi bir bilgi yok. O bakımdan hangi anayasanın tartışıldığı, Türkiye'nin nasıl bir anayasaya ihtiyacı olduğunun belirlenmediği bir anayasa tartışması yapılıyor. Dolayısıyla anayasaya dair müthiş bir muğlaklık ve hesapsızlık olduğu ortada. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda 400 milletvekilinin ortaklaştığı bir anayasanın Meclis'ten geçmesi de mümkün gözükmeyen bir şeydir." dedi.

'BU SÜRECİN SANCILARI YAŞANMAKTADIR'

Türkiye'nin devrimci bir sürece girdiğini vurgulayan Özgür Bursalı bugün bu sürecin sancılarının yaşandığına dikkat çekti. Bursalı "Eğer bu devrimci sürecin anayasası yapılacaksa evet böyle bir anayasaya ihtiyaç vardır. Ama Türk Milletinin anayasadan silmek, PKK'ya alan açmak, Avrupa Birliği'nin önünü açmak için anayasa yapacaklarsa hiç uğraşmasınlar. Türkiye zaten buna benzer bölücü anayasa girişimini 2007-2012 yılları arasında püskürtmüştür. Şimdi yeniden böyle bir sürece geri dönme şansı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bursalı'nın yeni anayasa süreciyle ilgili açıklamaları şöyle:

'DEM PARTİ İLE HANGİ ANAYASAYI YAPACAKSINIZ?'

"TBMM Başkanının, DEM Parti ile görüşmesi devletin zafiyetini gösteriyor. DEM Parti kim? DEM Parti eşittir PKK'dır. Bu gerçeğin üzerini kimse örtemez. DEM Parti ile hangi anayasayı yapacaksınız? DEM Parti kapatılması gereken, Meclis'te olmaması gereken bir partidir. Böyle bir parti ile anayasa görüşmeleri yapmak, Meclis Başkanı için de vahim bir olaydır. PKK ile ancak anayasa yıkılır, PKK ile devlet düzeni oluşturamazsınız. Bu tablo yerel seçimlerin ardından Vatan Partisi'nin işaret ettiği devlet zaafının geldiği bir noktadır.

'İKİRCİKLİ TAVIRLARIN TÜRKİYE'NİN GELECEKTE ROLÜ YOKTUR'

CHP de DEM Parti ile 1 Mayıs da sözde emek mücadelesi veriyor, AK Parti yine DEM Parti ile anayasa için görüşmeler yapıyor. İkisi de çıkmazdalar. Olmayacak hayaller görüyorlar. Türkiye'ye bölücü bir anayasa dayatmaya, Türkiye'ye karmaşa getirmeye kimsenin gücü yetmez. Onları da uyarıyoruz. DEM Partisi kapatılacaktır. Ancak bunu zafiyetlerinden arındırılmış bir milli devlet yapabilir. Cumhurbaşkanı HDP'ye PKK'ya diyor, Meclis Başkanı gidip anayasa görüşmesi yapıyor. Bu ikircikli tavırların Türkiye'nin geleceğinde yeri yoktur.

'AK PARTİ-CHP KOASLİYON TEZGAHI'

Türkiye'de önemli Amerika tezgahları var. Bunlardan biri de AK Parti-CHP koalisyon hazırlığı. Şimdi bu anayasa görüşmeleri çerçevesinde bu koalisyon hazırlığı daha da anlam kazanıyor. Burada temel amaç FETÖ'yü ve PKK'yı AK Parti'nin yanına getirmektir. 7 Haziran seçimlerinin ardından da benzer bir senaryo devreye girmişti ama başarılı olamamıştı. Bugün de başarılı olamayacaklar."