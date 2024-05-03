Vatan Partisi hükümete seslendi! "Toplum sağlığı tehlikeye girer"
SGK'lı hastaların ve medikal firmaların sorunlarını Vatan Partisi gündeme taşıdı. Hükümete seslenen Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Türksever, binlerce tıbbi ürünün tedariğini sağlayan medikal firmaların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.
Sosyal Güvenlik Kurumu güvenceli hastaların ve medikal firmaların sorunları gündeme getirildi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Vefa Türksever, konuyla ilgili partisinin İstanbul İl merkezinde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya medikal firma temsilcileri de katıldı.
Firmaların iflasın eşiğinde olduğunu vurgulayan Vefa Türksever, hükümeti göreve çağırdı. Vefa Türksever ülkemizde dört milyon raporlu hastanın kullandığı hasta bezi geri ödemesinde ki sıkıntıları da dile getirdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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