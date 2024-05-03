Vatan Partisi hükümete seslendi! "Toplum sağlığı tehlikeye girer"

Sosyal Güvenlik Kurumu güvenceli hastaların ve medikal firmaların sorunları gündeme getirildi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Vefa Türksever, konuyla ilgili partisinin İstanbul İl merkezinde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya medikal firma temsilcileri de katıldı.

Firmaların iflasın eşiğinde olduğunu vurgulayan Vefa Türksever, hükümeti göreve çağırdı. Vefa Türksever ülkemizde dört milyon raporlu hastanın kullandığı hasta bezi geri ödemesinde ki sıkıntıları da dile getirdi.