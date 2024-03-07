Vatan Partisi İBB Başkan Adayı Okan Özkan sahada

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, programlarını yoğunlaştırdı. Özkan, Fatih'te Türkiye'nin En Büyük Tıbbi ve Medikal Çarşısı'nı ziyaret etti.



Özkan, tek tek esnafın sorunlarını dinledi.



Karagül İş Merkezinde esnafla sohbet eden Özkan, projelerini de anlattı.



Esnaf, İstanbul için genç bir Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerektiğini ifade ederek İbrahim Okan Özkan'a destek verdi.