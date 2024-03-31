Vatan Partisi MKK Üyesi Cafer Sincer muhtarlığı kazandı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde muhtarlık seçim sonuçları da ülke gündeminde yer aldı. Vatan Partisi MKK Üyesi Cafer Sincer, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesi Seyrantepe Muhtarlığını kazandı.

MAHALLENİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Yaşadığı mahallenin daha önce köy olduğunu ve büyükşehir yasasıyla belediyeye bağlandığını belirten Cafer Sincer, başta otobüs sorunu olmak üzere mahallenin pek çok sorunu olduğunu, bunları çözmek için çaba sarf edeceklerini dile getirerek, "Mahalle sakinlerinin tamamına teşekkür ediyorum. Oy veren de vermeyen de eşittir. Şeffaf bir muhtarlık yapacağız. Elimize gelen tüm çabayı harcayacağız. Depremden sonra köyüme yerleştim. 5 yıl boyunca köye hizmet etmek esas olacak. Köyümüzün önemli sorunları var, bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Belediye otobüs sorunu var, onu çözeceğiz. Orman yasasını geri çekmek için mücadele yürüteceğiz. 19 hane depremde yıkıldı. 9 tanesi hak sahipliğini kazandı, 10 tanesi kazandı. Onun için de vatandaşların hukuk mücadelesinde yanlarında olacağız." dedi.

'OY VEREN DE VERMEYEN DE EŞİTTİR'

Oy veren ve vermeyen vatandaşların artık kendileri için eşit olduğunu, köyün sorunlarına yardımcı olarak bütün kurum ve kuruluşlara kapılarının açık olduğunu kaydeden Sincer, kendisine oy vermeyeceğini düşündüğü vatandaşları da ziyaret ettiğini belirterek, "Bizim açımızdan köyümüzün hepsi eşittir. Köyümüzün sorunlarına yardımcı olacak bütün kurum ve kuruluşlara kapımız açıktır. Köylerde gelenektir, bir muhtar kendisine oy vermeyecek seçmeni ziyaret etmez. Biz herkesi ziyaret ettik. Başarıda bunun da payı olduğunu düşünüyorum. Son 40 yıldır ilk defa köydeyim ve oy kullanıyorum. Şimdiye kadar içinde bulunduğum siyasi hareketinin kazandırdığı kişilik çok etkili olmuştur. İnsanlar bilgimize ve kişiliğimize güvenerek bu tercihi yaptı." ifadelerini kullandı.

CAFER SİNCER KİMDİR?

Cafer Sincer, Maraş Lisesi ve Rotterdam Yüksek Bilimler Fakültesi'nde okudu. Hollandaca biliyor.

Cafer Sincer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Vatan Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Sincer, 5 Ağustos 2019'da Suvarlı'da yenilenen seçimlerde Belediye Meclis Üyesi oldu. 31 Mart 2023 Yerel Seçimleri'nde Seyrantepe Mahallesi Muhtar Adayı olan Cafer Sincer, seçimi 67 oyla kazandı.