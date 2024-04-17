Vatan Partisi’nin gençlik kolu olan Öncü Gençlik 30 yaşına girdi. 17 Nisan 1994'te kurulan Öncü Gençlik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile yeni yaşını kutladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de gençlik hareketinden çıktığı anlatılan videoda Öncü Gençlik'in Türkiye ve dünya tarihine geçen eylemlerinden bahsedildi.

Paylaşımda: "Tecrübenin Işığında Öncü Gençlik 30. Yaşında! 150 yıllık Türk Devrim tarihinden aldığımız mirasla, tarihi yarım asrı aşan partimizin tecrübesiyle yetişiyoruz. Türkiye gençlik hareketinin tartışmasız lideri, devrim ve vatanseverlik ocağı Öncü Gençlik'in kuruluşunun 30. yılı kutlu olsun!

Öncü Gençlik, insanlığın binlerce yıllık sınıfsız, eşit, hakça bölüşen o yeni toplum özlemlerini hayata geçirecek fedailer ocağıdır. Türkiye’nin yakın geleceğindeki alt üst oluşlara ve büyük çıkmazlara müdahale edecek, damga vuracak Vatan Partisi Öncü Gençlik 30 yaşında! " ifadeleri kullanıldı.