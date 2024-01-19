Vatan Partisi yeni belgeler ortaya koyacak! Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ ve PKK irtibatı...

Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ varlığı kamuoyuna açıklandı, rektör Abdurrahim Alkış'ın örgütle bağlantıları tek tek ortaya çıkartıldı.

Vatan Partisi, FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın ABD’deki Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a yolladığı raporları, örgüt içindeki adamlarıyla yazışmaları tek tek açıklamıştı.

Şimdi Vatan Partisi yeni bir açıklamaya daha hazırlanıyor. FETÖ'cülerin suikast emri verdiği Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalar yaptı.

- Akademide FETÖ cirit atıyor. Biz Vatan Partisi olarak üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasıyla uğraşıyoruz. Şırnak’ta şehitler verdiğimiz son operasyondan sonra Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ şebekesinin PKK yöneticileri ile nasıl irtibat kurduklarını, şehitlerimizin arkasından nasıl sevindiğini Aydınlık Gazetesi’nde açıklayacağız. Türkiye’nin acilen bu unsurlardan da acilen temizlenmesi ve hükümetinde üzerine düşeni yapması gerekir.

Vatan Partisi Genel Sekreteri TBMM Gündemindeki NATO’nun genişleme oylaması hakkında da konuştu. Bursalı İsveç’in NATO üyeliği reddedilmeli dedi.

- İsveç’in katılım protokolü Türkiye’nin meclisine sunuldu. Ama bu koşullarda Türkiye bunu nasıl onaylayacak? Bakın Rusya ne yaptı? Dibine gelmeye çalışan NATO’ya karşı düğmeye bastı ve vuruş yaptı. Türkiye bunu yapamaz mı? Türkiye zaten şuan onu yapıyor. Zaten NATO ile savaşıyoruz biz 2014-15’ten beri. PKK’ya verilen binlerce tır silah, eğitme, donatma, NATO… Türkiye’nin bu durumda yapacağı işler bellidir, İsveç’in NATO’ya katılımını reddedecek. Vatan Partisi hükümette olsa yarın Meclis’i toplarız ve doğrudan İsveç’i reddettiğimizin kararını bütün dünyaya ilan ederiz.

Bursalı, dış politika gündemi hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Tayvan’da gerçekleştirilen seçimlerin yorumlayan Vatan Partisi Genel Sekreteri, “Çin’den ayrı bir Tayvan yok” dedi.